В Башкирии за первые дни года зафиксировано 45 пожаров

На новогодних праздниках в Башкирии произошло два пожара со смертельным исходом.

Источник: Комсомольская правда

За первые дни нового 2026 года в Башкирии было зарегистрировано 45 пожаров. К сожалению, в двух из них погибли люди. Как сообщает Госкомитет по ЧС, один случай произошел в Уфе, другой в Зианчуринском районе.

Напомним, чтобы предотвратить трагедии, на время праздников в регионе действует особый противопожарный режим. Во всех городах и районах организована работа штабов, которые занимаются профилактикой.

