В Башкирии за первые дни года зафиксировано 45 пожаров

За первые дни нового 2026 года в Башкирии было зарегистрировано 45 пожаров. К сожалению, в двух из них погибли люди. Как сообщает Госкомитет по ЧС, один случай произошел в Уфе, другой в Зианчуринском районе.
Напомним, чтобы предотвратить трагедии, на время праздников в регионе действует особый противопожарный режим. Во всех городах и районах организована работа штабов, которые занимаются профилактикой.
