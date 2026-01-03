Воронежцев пригласили на бесплатный концерт в центре города

В этом году в новогодние каникулы в Воронеже возобновили праздничные программы в центре города. 3 января в 14.00 на площади Ленина запланирована концертно-игровая программа «Новый год на пороге» (0+). Кроме того, горожане могут пофотографироваться в новогодних локациях, возле елки, покататься с горки.
Бесплатные программы запланированы также и в следующие дни. 4 января музыкально-игровая театрализованная программа «Новогодние ритмы», 5 января — праздничная новогодняя программа «В гостях у сказок», 6 января — концертно-игровая программа «Волшебное Новогодие», 7 января — рождественская программа «Верните чудо». 0+
В случае объявления опасности БПЛА, горожан эвакуируют с площади Ленина в установленном порядке.