В Омске закрылась последняя точка корейского бистро «Аzia.ты».

Она работала на фудкорте торгового комплекса «Терминал» в Нефтяниках. Теперь же на месте стритфуда пусто, сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска». Любопытно, что «ДубльГИС» пока ещё сообщает о работе ресторана.