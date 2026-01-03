Ричмонд
В Омске закрылась последняя точка корейского бистро «Аzia.ты»

Их точка на фудкорте ТК «Терминал» опустела.

Источник: Om1 Омск

В Омске закрылась последняя точка корейского бистро «Аzia.ты».

Она работала на фудкорте торгового комплекса «Терминал» в Нефтяниках. Теперь же на месте стритфуда пусто, сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска». Любопытно, что «ДубльГИС» пока ещё сообщает о работе ресторана.

Ранее закрылся филиал стритфуда в центре Омска, на Карла Либкнехта. Не работает, на что накануне обратил внимание корреспондент Om1 Омск, и третья точка «Аzia.ты» на фудкорте Ленинского рынка. Таким образом, сеть окончательно исчезла с ресторанной карты Омска.

Причины закрытия не сообщались. В ноябре, напомним, окончательно закрылись в Омске две точки федеральной сети Chicko, которая также специализировалась на корейской кухне. О причинах закрытия в соцсетях ресторана тоже предпочли не говорить.