На Кубани полностью восстановили железнодорожное сообщение после снегопада

На сегодняшний день сохраняется повышенная метеоопасность в горах. В частности, в Сочи прогнозируется слабая лавинная опасность на автодороге А-149 «Адлер — Красная Поляна» и в горной местности на высотах от 500 метров над уровнем моря до 18:00 4 января. До конца суток 3 января 2026 года в акватории Сочи и на ФТ «Сириус» ожидается волнение моря с высотой волн 1,3−2,2 метра.