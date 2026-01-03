Михаил и Варвара стали самыми популярными именами для новорожденных в Самарской области

Подводя итоги всего 2025 года, в ЗАГСе отметили, что имя Михаил уверенно удерживало лидерство среди мужских имен в течение всех месяцев. Среди женских имен в разные периоды первенствовали София, Анна и Варвара. К уникальным именам года специалисты отнесли такие варианты, как Гордей, Ярополк, Пантелеймон, Матрена, Тереза и Феврония. Примечательно, что в список редких попали и некогда распространенные имена — Василий, Анатолий и Елена. Статистика показывает, что самарские родители сочетают традиционные, проверенные временем имена с редкими историческими вариантами.