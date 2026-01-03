Михаил и Варвара стали самыми популярными именами для новорожденных в Самарской области

В Самарской области подвели итоги выбора имен для новорожденных за декабрь 2025 года. Согласно данным комитета ЗАГС региона, в последний месяц года самыми популярными стали мужское имя Михаил и женское Варвара.
В пятерку наиболее частых имен для мальчиков также вошли Александр, Артем, Роман, Иван и Матвей. Для девочек следом за Варварой родители чаще всего выбирали Еву, Анну, Софию, Елизавету и Викторию.
Среди редких имен, зарегистрированных в декабре, для мальчиков отмечены Космос, Вениамин, Спиридон, Савватий и Олег. Для девочек в этот список попали Антонина, Владислава, Тамара, Настасья и Августина.
Подводя итоги всего 2025 года, в ЗАГСе отметили, что имя Михаил уверенно удерживало лидерство среди мужских имен в течение всех месяцев. Среди женских имен в разные периоды первенствовали София, Анна и Варвара. К уникальным именам года специалисты отнесли такие варианты, как Гордей, Ярополк, Пантелеймон, Матрена, Тереза и Феврония. Примечательно, что в список редких попали и некогда распространенные имена — Василий, Анатолий и Елена. Статистика показывает, что самарские родители сочетают традиционные, проверенные временем имена с редкими историческими вариантами.