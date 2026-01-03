Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил и Варвара стали самыми популярными именами для новорожденных в Самарской области

Самарские родители выбрали для детей имена Михаил, Варвара, Космос и Августина.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области подвели итоги выбора имен для новорожденных за декабрь 2025 года. Согласно данным комитета ЗАГС региона, в последний месяц года самыми популярными стали мужское имя Михаил и женское Варвара.

В пятерку наиболее частых имен для мальчиков также вошли Александр, Артем, Роман, Иван и Матвей. Для девочек следом за Варварой родители чаще всего выбирали Еву, Анну, Софию, Елизавету и Викторию.

Среди редких имен, зарегистрированных в декабре, для мальчиков отмечены Космос, Вениамин, Спиридон, Савватий и Олег. Для девочек в этот список попали Антонина, Владислава, Тамара, Настасья и Августина.

Подводя итоги всего 2025 года, в ЗАГСе отметили, что имя Михаил уверенно удерживало лидерство среди мужских имен в течение всех месяцев. Среди женских имен в разные периоды первенствовали София, Анна и Варвара. К уникальным именам года специалисты отнесли такие варианты, как Гордей, Ярополк, Пантелеймон, Матрена, Тереза и Феврония. Примечательно, что в список редких попали и некогда распространенные имена — Василий, Анатолий и Елена. Статистика показывает, что самарские родители сочетают традиционные, проверенные временем имена с редкими историческими вариантами.