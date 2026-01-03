Ричмонд
«Пушистые обитатели»: на территории замка Нойхаузен в Гурьевске открыли парк альпак

Там также можно увидеть кроликов и камерунских коз.

На территории замка Нойхаузен в Гурьевске открыли парк альпак «Тиргартен». Там также обитают вислоухие кролики и камерунские козы.

Техническое открытие состоялось в пятницу, 2 января. На территории замка поселили 20 альпак из Чили — три самца и 17 самок. Перед общением с животными гиды объясняют правила безопасного контакта. «Посещение ориентировано на семейную аудиторию и доступно для гостей всех возрастов. Одомашненные альпаки открыты к безопасному контакту с гостями», — сообщали в пресс-службе парка.

Посетители могут зайти в вольеры, узнать подробнее об особенностях, характере и происхождении альпак. Во время экскурсии гостям также предлагают покормить животных морковью.

Альпак привезли в Калининградскую область из Чили в начале декабря. Всего животные преодолели более 16 тысяч километров пути. Сначала они летели на самолёте, затем плыли на пароме.

Ранее сообщали, что на территории парка в Гурьевске обустроят два вольера для альпак и по одному для кроликов и коз. Также там хотели создать визит-центр с сувенирной лавкой и фотозоны. Проект парка альпак разработали совместно с командой дизайн-студии Horeca Solutions Ольги Тесленко.