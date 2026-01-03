«Пушистые обитатели»: на территории замка Нойхаузен в Гурьевске открыли парк альпак

Техническое открытие состоялось в пятницу, 2 января. На территории замка поселили 20 альпак из Чили — три самца и 17 самок. Перед общением с животными гиды объясняют правила безопасного контакта. «Посещение ориентировано на семейную аудиторию и доступно для гостей всех возрастов. Одомашненные альпаки открыты к безопасному контакту с гостями», — сообщали в пресс-службе парка.