Пограничники задержали около 1400 мужчин на границе Украины с Беларусью

По словам представителя украинской государственной погранслужбы Андрея Демченко, больше всего попыток нелегального пересечения границы гражданами Украины сохраняется на границе со странами Европейского союза. Также в 2025-м около 1,4 тысячи украинцев пытались незаконно через границу попасть в Беларусь.