Пограничники задержали около 1400 мужчин на границе Украины с Беларусью

Стало известно, что погранохрана Украины за год задержала около 1400 мужчин у границы с Беларусью, пишет Sputnik Беларусь.
По словам представителя украинской государственной погранслужбы Андрея Демченко, больше всего попыток нелегального пересечения границы гражданами Украины сохраняется на границе со странами Европейского союза. Также в 2025-м около 1,4 тысячи украинцев пытались незаконно через границу попасть в Беларусь.
— На направлении границы с Беларусью есть попытки незаконного пересечения границы. И мы этих нарушителей задерживаем, — подчеркнул представитель погранохраны соседнего государства.
