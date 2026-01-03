Ричмонд
Школьники Таганрога отправили бойцам СВО новогодние письма и гуманитарную помощь

Таганрогские школьники поздравили участников СВО с Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

Школьники Таганрога продолжают поздравлять бойцов специальной военной операции с Новым годом: на фронт отправляют письма и рисунки, а также гуманитарную помощь, сообщила глава города Светлана Камбулова.

— С Новым годом тебя, защитник нашей необъятной Родины! Будь здоров, крепок духом, полон сил и энергии! Береги себя! — такие слова, по данным главы Таганрога, ребята пишут в поздравлениях для военнослужащих.

Она уточнила, что отделение «Движение Первых» и актив лицейского самоуправления совместно с волонтерской группой «Добрые сердца» завершили общелицейскую акцию 2025 года по сбору помощи для участников СВО. В посылки вошли продукты, фрукты, одежда и средства гигиены.

Светлана Камбулова поблагодарила учеников, педагогов и родителей и добавила, что такие инициативы планируют продолжать и в 2026 году. По ее словам, собранные вещи направили тем, «кто сейчас нуждается в нашей помощи».

Таганрогские школьники поздравили участников СВО с Новым годом. Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой.

