В Омской области сельские тренеры получат по миллиону

В 2026-м году в регионе стартует программа «Земский тренер». Специалистам, приехавшим работать в села и малые города, дадут по миллиону рублей.
Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, единовременная выплата послужит дополнительным стимулом для развития спорта и поддержки квалифицированных кадров в районах области. Программа начала действовать с 1 января 2026 года.
Выплату получат специалисты в области физической культуры и спорта, приехавшие работать в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек. Мера поддержки распространяется на инструкторов и тренеров различной направленности, включая адаптивную физическую культуру и спорт, фитнес-инструкторов, спортсменов-инструкторов, старших и обычных тренеров-преподавателей, а также специалистов по организации физкультурно-спортивных мероприятий.
Программа «Земский тренер» реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Кадры» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».