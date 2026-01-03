В Омской области сельские тренеры получат по миллиону

Выплату получат специалисты в области физической культуры и спорта, приехавшие работать в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек. Мера поддержки распространяется на инструкторов и тренеров различной направленности, включая адаптивную физическую культуру и спорт, фитнес-инструкторов, спортсменов-инструкторов, старших и обычных тренеров-преподавателей, а также специалистов по организации физкультурно-спортивных мероприятий.