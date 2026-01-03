Ричмонд
В Омской области сельские тренеры получат по миллиону

В регионе стартует программа «Земский тренер».

Источник: Комсомольская правда

В 2026-м году в регионе стартует программа «Земский тренер». Специалистам, приехавшим работать в села и малые города, дадут по миллиону рублей.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, единовременная выплата послужит дополнительным стимулом для развития спорта и поддержки квалифицированных кадров в районах области. Программа начала действовать с 1 января 2026 года.

Выплату получат специалисты в области физической культуры и спорта, приехавшие работать в населенные пункты численностью до 50 тысяч человек. Мера поддержки распространяется на инструкторов и тренеров различной направленности, включая адаптивную физическую культуру и спорт, фитнес-инструкторов, спортсменов-инструкторов, старших и обычных тренеров-преподавателей, а также специалистов по организации физкультурно-спортивных мероприятий.

Программа «Земский тренер» реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Кадры» и госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».