«Газета.Ru» проверила, как в московском БДСМ-клубе отмечают Новый год

А вот мужчины могут перепить и начать исполнять. Даже не то, чтобы приставать, хотя, конечно, и такие встречаются. А знаешь, типа такого — пришла один раз пара, он напился и стал петь и танцевать в привате. А там не то, что петь, мы просим там даже не разговаривать, чтобы не сбивать людям настрой. Мы его раз попросили уйти на танцпол, два, они стали скандалить. В итоге сами уехали".