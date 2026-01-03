В Ростовской области утвердили список из 47 аварийных домов для расселения

В Ростовской области утвердили адресный перечень из 47 многоквартирных домов, которые планируется расселить в 2026—2027 годах по областной программе переселения из аварийного жилья. Это следует из постановления министерства строительства, архитектуры и территориального развития региона от 25 декабря 2025 года.
— В программе учтены 1 242 жителя, из них 605 человек планируется переселить, — говорится в постановлении Минстроя Ростовской области.
В документе также указаны параметры аварийного фонда: общая площадь жилых помещений — 22 041,59 кв. м, количество расселяемых жилых помещений — 290. А стоимость переселения граждан оценивается в 1,155 млрд рублей.
Судя по приложению к постановлению, больше всего домов для расселения — в Ростове-на-Дону (15), Донецке (15) и Шахтах (10).
