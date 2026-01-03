Ричмонд
Нелегально ввезенного из Вьетнама геккона передали в Иркутский зоопарк

Ящерицу обнаружили сотрудники таможни в аэропорту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском зоопарке поселился необычный питомец — крошечный геккон, нелегально ввезенный из Вьетнама. Ящерицу размером всего несколько сантиметров обнаружили бдительные сотрудники таможни в аэропорту. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском зоопарке.

— Нелегала из Вьетнама задержали в аэропорту и передали нам. Геккончик размером всего несколько сантиметров. Такой легко поместился бы в спичечный коробок вместе с десятком своих собратьев. Но он тоже хочет жить, хоть и попал случайно в регион со смертельным для него климатом, — говорится в сообщении.

Работники зоопарка уже обеспечивают геккону комфортные условия проживания: обогревают, кормят, поят и уже искренне привязались к нему.