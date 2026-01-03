Нелегально ввезенного из Вьетнама геккона передали в Иркутский зоопарк

— Нелегала из Вьетнама задержали в аэропорту и передали нам. Геккончик размером всего несколько сантиметров. Такой легко поместился бы в спичечный коробок вместе с десятком своих собратьев. Но он тоже хочет жить, хоть и попал случайно в регион со смертельным для него климатом, — говорится в сообщении.