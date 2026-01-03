«Организаторам грозит лишение свободы». Озвучены первые версии пропажи белорусской туристки во время айс-флоатинга под Мурманском

Под Мурманском продолжаются поиски пропавшей белорусской туристки, которую унесло течением реки Тулома в море во время айс-флоатинга. Следователи проверяют версии исчезновения белоруски, пишет «КП — Мурманск».
Ранее «Комсомолка» сообщала, что под Мурманском ищут белорусскую туристку, которую унесло течением реки Тулома во время айс-флоатинга. ЧП произошло вечером 1 января 2026 года во время группового занятия на Поморской набережной в Коле. Течение унесло 57-летнюю женщину, а ее поиски осложняют морозы до −36 градусов и полярная ночь.
Версии случившегося были озвучены первоначально в соцсетях. Очевидцы происшествия рассказали о том, что организаторы айс-флоатинга находились на берегу и поэтому, когда белоруску стало относить течением, ничем не смогли ей оперативно помочь.
На данный момент эта версия проверяется следователями. По факту исчезновения белоруски возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ). Организаторам айс-флоатинга, допустившим происшествие, грозит штраф до 300 тысяч российских рублей и лишение свободы до двух лет. Кроме того, статья может быть переквалифицирована.
Еще некоторые организационные моменты и другие версии озвучили в компаниях, которые занимаются айс-флоатингом. Например, там уточнили, что во время занятий айс-флоатингом используют специальные костюмы, надевающиеся поверх термобелья. При этом при низких температурах, зачастую, клиентам предлагают даже не снимать куртки, комбинезоны или утепленные болоньевые штаны.
В среднем от переохлаждения специальный костюм защищает на протяжении примерно четырех часов. Так как купание во время айс-флоатинга проходит в холодном водоеме в специальном гидрокостюме, то нужна сноровка и хорошая физическая форма, чтобы суметь уверенно двигаться в костюмах или плыть. Обычно туристы просто лежат на спине на воде из-за того, что им трудно перемещаться.
По версии экспертов айс-флоатинга, белорусская 57-летняя туристка могла не понимать, как двигаться в костюме, и не смогла бороться с сильным течением, которое порой не могут преодолеть даже подготовленные мужчины.
Как сообщили в Посольстве Беларуси в России со ссылкой на российские профильные ведомства во время занятий айс-флоатингом в акватории реки Тулома пропала гражданка Беларуси 1968 года рождения.
По данным на 20.00 часов пятницы, 2 января 2026-го, пропавшая белоруска не была обнаружена, поисковая операция продолжалась.
— Генеральное консульство Беларуси в Санкт-Петербурге находится в постоянном контакте с региональными следственными органами и спасательными службами, — прокомментировали в дипведомстве.
