В Свердловской области восстановили 33,2 тысячи гектаров леса

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за 2025 год было восстановлено 33,2 тысячи гектаров леса. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, план по восстановлению леса оказался перевыполнен.

— Проведено искусственное лесовосстановление на 10,7 тысячи гектаров, мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению — на 22,1 тысячи гектаров, а также комбинированное лесовосстановление, — сообщил глава Свердловской области в официальном Telegram-канале.

Лес восстанавливали хвойными деревьями: соснами и елями. Их выращивали в специальных питомниках. Такой подход позволяет оперативно восполнять лесной фонд региона.

Отдельное внимание уделено противопожарному обустройству территорий. В прошедшем году лесничества получили 13 новых беспилотников для охраны лесов от незаконной вырубки и пожаров.