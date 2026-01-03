780 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки

Рабочие устраняли снежный накат на улицах Рабочая, Седова, Чкалова, Северная, Ленина, Академическая, Лермонтова, Маяковского, Трактовая, а также на Иркутном мосту, Знаменской развязке и в Затоне. Вручную и механизированным способом очищены остановки и пешеходные переходы на Депутатской, Декабрьских Событий, Советской, Тимирязева, Шевцова, Рабочего Штаба, Партизанской, Маршала Конева, Сергеева, Лермонтова, в микрорайонах Юбилейный и Солнечный. На мостах и путепроводах приводят в порядок лестницы и пешеходные зоны.