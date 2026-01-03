780 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за сутки

За минувшие сутки с улиц Иркутска вывезли более 780 тонн снега. В городе идет круглосуточная уборка после прошедшего снегопада. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Работы проводятся преимущественно в вечернее и ночное время, когда магистрали свободны. Погрузка осуществлялась на Волжской, Ленина, Джамбула, а также на Маратовском кольце и возле сквера Кирова. 3 января эти работы будут проведены на Карла Либкнехта, Депутатской, Байкальской, Партизанской, Литвинова, Степана Разина, Свердлова, — отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Рабочие устраняли снежный накат на улицах Рабочая, Седова, Чкалова, Северная, Ленина, Академическая, Лермонтова, Маяковского, Трактовая, а также на Иркутном мосту, Знаменской развязке и в Затоне. Вручную и механизированным способом очищены остановки и пешеходные переходы на Депутатской, Декабрьских Событий, Советской, Тимирязева, Шевцова, Рабочего Штаба, Партизанской, Маршала Конева, Сергеева, Лермонтова, в микрорайонах Юбилейный и Солнечный. На мостах и путепроводах приводят в порядок лестницы и пешеходные зоны.