Огромные очереди на Крымском мосту — проезда ждут уже больше 1000 авто

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 718 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.
Со стороны Керчи в очереди 402 транспортных средства. Время ожидания составляет около двух часов.
Часом ранее с обеих сторон мостового перехода проезда ждали более 550 авто.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.