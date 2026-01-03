Ричмонд
Огромные очереди на Крымском мосту — проезда ждут уже больше 1000 авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди за час выросли вдвое — ждут проезда уже больше 1120 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 718 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи в очереди 402 транспортных средства. Время ожидания составляет около двух часов.

Часом ранее с обеих сторон мостового перехода проезда ждали более 550 авто.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

