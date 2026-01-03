Астроном Язев: полнолуние 3 января не станет «суперлунием»

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Первая полная Луна года, наблюдаемая 3 января, не является «суперлунием». При этом именно 3 января можно наблюдать максимальное сближение Земли с Солнцем, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.
3 января наблюдается первое полнолуние 2026 года. В некоторых медиаресурсах его называют «суперлунием» якобы из-за совпадения полной фазы с прохождением Луной ближайшей к Земле точки — перигея. Ученый отметил, что следующее «суперлуние» будет наблюдаться 24 декабря 2026 года, когда между перигеем и полнолунием пройдет минимальное количество времени — 7 часов 1 минута.
«Полнолуние 3 января не является “суперлунием”, так как эти события отделяет друг от друга довольно большой промежуток времени — более 36 часов (1,5 суток). Так что сегодня полная Луна будет, скорее, обычной. Зато интереснее другое. Вечером 3 января Земля подошла ближе всего к Солнцу, к точке перигелия своей орбиты, — почти на 2,5 миллиона километров ближе, чем в среднем», — сказал астроном в разговоре с ТАСС.
Ученый также напомнил, что понятий «Волчья», «Бобровая» и «Клубничная» Луна в науке не существует. «Их применяют в СМИ, но к астрономии это не имеет никакого отношения», — уточнил он.