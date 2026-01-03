Астроном Язев: полнолуние 3 января не станет «суперлунием»

«Полнолуние 3 января не является “суперлунием”, так как эти события отделяет друг от друга довольно большой промежуток времени — более 36 часов (1,5 суток). Так что сегодня полная Луна будет, скорее, обычной. Зато интереснее другое. Вечером 3 января Земля подошла ближе всего к Солнцу, к точке перигелия своей орбиты, — почти на 2,5 миллиона километров ближе, чем в среднем», — сказал астроном в разговоре с ТАСС.