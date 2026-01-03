Ричмонд
С улиц Казани убрали бесхозные грузовики

В дальнейшем число таких рейдов будет увеличено.

Источник: Аргументы и факты

В Казани эвакуировали грузовые автомобили, оставленные в запрещённых для парковки местах под знаком «Остановка и стоянка запрещена». Операция прошла во время рейда, в котором участвовали сотрудники ГАИ и местного исполкома.

В частности, были эвакуированы грузовики с улиц Зорге и Ноксинского спуска, которые препятствовали движению и уборке снега. С улиц автомобили были направлены на специальную стоянку у торгового центра «Мега». Владельцы смогут забрать их после уплаты штрафа.

По оценкам ГАИ, брошенные грузовики мешают работе коммунальных служб и могут создавать аварийные ситуации. Эвакуация таких автомобилей способствует улучшению дорожно-транспортной обстановки.

Отметим, ГИБДД намерена увеличить количество таких рейдов в текущем году и начать фиксировать нарушения для последующего наложения штрафов.