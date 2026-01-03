Ричмонд
В первые сутки 2026 года в Ростовской области родилось 83 малыша

В Ростовской области в первые сутки 2026 года родилось 83 малыша.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в первые сутки нового, 2026 года родилось 83 малыша, об этом стало известно в пятницу, 2 января. Речь идет о данных по роддомам и медучреждениям области за 1 января.

— По оперативным данным, в 2025 году на Дону родилось более 30 тысяч детей: из них — 305 двоен, четыре тройни, — уточнили в правительстве региона.

Также, по данным властей, в 2025 году более 600 малышей появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Всего за прошлый год в Ростовской области выполнили более 2000 программ ЭКО.

В правительстве региона добавили, что количество таких программ «полностью удовлетворяет потребность жителей области» в этом виде лечения.

