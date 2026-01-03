Ричмонд
На ЗАЭС действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1»

Действием защиты на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключена линия «Ферросплавная-1». Об этом 3 января сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.

Источник: РИА "Новости"

«Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ “Днепровская”. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию», — говорится в сообщении.

По данным ЗАЭС, в настоящий момент все блоки станции остановлены и находятся в состоянии «холодный останов», при этом ее оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Отмечается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает фоновых природных значений.

Ранее, 28 декабря, директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что сотрудники станции регулярно получают угрозы расправы со стороны Украины. По его словам, на персонал оказывается моральное давление, им угрожают расправой в случае, если, по мнению Вооруженных сил Украины (ВСУ), станция окажется под их контролем, и подобные угрозы поступают всем работающим на объекте.

