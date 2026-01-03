Астроном Кошман: полнолуние 3 января будет обычным, а не «Волчьей суперлуной»

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, во время полнолуния спутник Земли сегодня будет наблюдаться в соединении с Юпитером и двумя звездами-близнецами — Поллуксом и Кастором. Луна появится на небе сразу после наступления ночи и уже к 00:00 мск будет видна на всей территории страны на высоте 50−60 градусов над горизонтом. Кроме того, в эту ночь ожидается звездопад: Земля сейчас находится в зоне действия метеорного потока Квадрантиды — одного из самых мощных в году.