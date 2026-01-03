С новым «желтым» кодом вас от синоптиков: В Молдове ожидаются мокрый снег и гололед

В Молдове объявлен «жёлтый» код в связи со сложными погодными условиями: ожидаются мокрый снег и гололёд.
Код действует с 4 января 10:00 по 5 января 14:00.
