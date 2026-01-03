Ричмонд
В Воронеже 3 января после расчистки открыли каток на Адмиралтейке

Работы по восстановлению ледовой площадки завершены.

Источник: Мэрия Воронежа

Каток на Адмиралтейской площади открыли. Утром 3 января его расчищали от снега, который закрыл ледовое полотно ночью. В городе снегопад продолжается, но теперь машина успевает расчищать пространство в стандартные технические перерывы, которые длятся 45 минут.

Сейчас каток работает по обычному расписанию праздничных дней. Ближайшие сеансы в 16.30, 18.45, 21.00. Площадка работает до 22.00. Катания бесплатные.

Также на Адмиралтейской площади можно полюбоваться праздничным декором и елкой, сделать снимки на память у фотозоны и арт-объекта «Ворон и еж», который расположен возле «Гото Предестинации».

Добраться до Адмиралтейской площади из центральной части города можно на автобусе № 30, маршрутки ходят в выходные дни с 8.30 до 22.45 (последний рейс). Или доехать до остановки «Чернавский мост» на автобусах №№ 6, 8, 20, 21, 32, 42, 52, 59, 60, 63, 90, 97 и прогуляться к Адмиралтейке по Петровской набережной.