В Воронеже 3 января после расчистки открыли каток на Адмиралтейке

Добраться до Адмиралтейской площади из центральной части города можно на автобусе № 30, маршрутки ходят в выходные дни с 8.30 до 22.45 (последний рейс). Или доехать до остановки «Чернавский мост» на автобусах №№ 6, 8, 20, 21, 32, 42, 52, 59, 60, 63, 90, 97 и прогуляться к Адмиралтейке по Петровской набережной.