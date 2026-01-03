Жители Нижегородской области пропустят звездопад Квадрантиды

Однако жители Нижегородской области, скорее всего, не смогут наблюдать это астрономическое явление. Как сообщили в Нижегородский планетарий имени Гречко, в начале января на небе ожидается сразу несколько интересных событий. Так, 3 января Луна сблизится с планетой Юпитер, а уже на следующий день пройдет рядом с рассеянным звездным скоплением Ясли в созвездии Рака. В ночь на 4 января прогнозируется пик активности метеорного потока Квадрантиды. Его радиант расположен в созвездии Волопаса. Эти метеоры отличаются сравнительно невысокой скоростью, но при этом хорошо заметны, а сам поток богат яркими метеорами и болидами. Радиант Квадрантид находится над горизонтом в течение всей ночи, однако максимум активности длится совсем недолго — всего несколько часов. Это связано с тем, что поток представляет собой узкую полосу частиц, которую Земля пересекает практически под прямым углом. При идеальных условиях во время пика можно было бы увидеть от 40 до 120 метеоров в час.