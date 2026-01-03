Ричмонд
«Удары по ряду военных и гражданских объектов». МИД Венесуэлы сообщил Беларуси о военных ударах США и, кто возглавит страну

МИД Венесуэлы сообщил Беларуси о военных ударах США и, кто возглавит страну.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили о контактах с Венесуэлой после акта военной агрессии США в отношении республики.

Так, 3 января в МИД сообщили о том, что по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор главы белорусского внешнеполитического ведомства Максима Рыженкова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем.

По телефону Рыженков выразил поддержку правительству Венесуэлы в его позиции, касаемо суверенитета и сохранения законно избранной в стране власти и инициатив Каракаса, в том числе в международных организациях.

Венесуэльский коллега, в свою очередь, проинформировал белорусскую сторону о военных ударах США по целому ряду военных и гражданских объектов на территории Венесуэлы и о текущей ситуации в стране.

Также сообщили, что согласно Конституции Венесуэлы, руководство страной сейчас будет осуществлять вице-президент Делси Родригес.

Еще МИД сказал о ситуации с посольством Беларуси в Каракасе на фоне событий в Венесуэле. Ранее МИД заявил, что Беларусь осуждает вооруженную агрессию против Венесуэлы.

Кроме того, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что белорусский президент Александр Лукашенко осудил акт агрессии США против Венесуэлы.

