От России до Чили. С представителями каких стран регистрировали браки минчане в 2025 году

«Если говорить о географии, то в последнее время список стран, которые представляют наши молодожены, расширился. Это и граждане России, которая встречается чаще всего, Казахстана, Украины, Китая, Швейцарии, Чили, Эстонии, Турции (представителей этой страны также немало), Германии, Марокко, Нидерландов, Испании, Ирландии и Ирана. Также у нас регистрировался в брак с невестой, которая была гражданкой Народной республики Бенин», — отметила Наталья Калинина.