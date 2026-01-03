Ричмонд
От России до Чили. С представителями каких стран регистрировали браки минчане в 2025 году

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С представителями каких стран регистрировали браки минчане в 2025 году, корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник столичного Дворца гражданских обрядов Наталья Калинина.

Источник: БЕЛТА

В 2025 году во Дворце гражданских обрядов состоялось 920 бракосочетаний. Средний возраст вступления в брак жениха составляет 32 года, невесты — 30.

«Если говорить о географии, то в последнее время список стран, которые представляют наши молодожены, расширился. Это и граждане России, которая встречается чаще всего, Казахстана, Украины, Китая, Швейцарии, Чили, Эстонии, Турции (представителей этой страны также немало), Германии, Марокко, Нидерландов, Испании, Ирландии и Ирана. Также у нас регистрировался в брак с невестой, которая была гражданкой Народной республики Бенин», — отметила Наталья Калинина.

Набирает популярность и торжественная регистрация пар по случают их юбилейных дат совместной жизни. В 2025 году такие торжества прошли для 27 пар.

«Это праздничное событие для всей семьи, хороший повод всем собраться, высказать слова любви и уважения, а также сделать на память фото ярких моментов встречи. Как правило, юбилейные регистрации проходят в день свадьбы. И отмечают наши пары от пяти до 55 лет совместной жизни», — рассказала Наталья Калинина.