Известного самбиста Вячеслава Кочугова прооперировали в Нижнем Новгороде

Спортсмен получил тяжелую травму колена во время выступления на соревнованиях. В результате повреждения пострадал малоберцовый нерв, который оказался сдавлен рубцовыми тканями. По словам врачей, им пришлось буквально освобождать нерв от плотных сращений. Хирурги одновременно восстановили сразу три важные связки коленного сустава — переднюю и заднюю крестообразные, а также коллатеральную.
«Нам удалось сохранить “родное” сухожилие подколенной мышцы. Оно было оторвано, но отлично дотягивалось до точки прикрепления, оно надежно зафиксировано», — пояснил травматолог Алексей Крупко.
По итогам вмешательства анатомическая стабильность сустава восстановлена в полном объеме. После завершения курса реабилитации Кочугов планирует вернуться в спорт.
Напомним, что осенью хирург Крупко прооперировал двукратную участницу Олимпийских игр, российскую лыжницу Ольгу Рочеву. А весной он «починил» колено жительницы Германии.