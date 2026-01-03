В Ростовской области в 2026 году продолжат борьбу с незаконной торговлей и рейды по выявлению продавцов, работающих в неустановленных местах. Об этом сообщили в департаменте потребительского рынка Ростовской области.
По данным ведомства, в 2025 году представители департамента совместно с другими органами власти провели 43 рейдовых мероприятия в городах и районах региона.
Выезды организовывали по адресам из обращений жителей и звонков на горячую линию, а также по точкам, которые фиксировали камеры комплекса «Безопасный город» — всего таким способом выявили более 100 очагов несанкционированной торговли.
По итогам 2025 года к административной ответственности привлекли 286 физлиц, составили 519 протоколов — в том числе за нарушение правил благоустройства, правил торговли и предпринимательство без регистрации. В департаменте добавили, что проводили профилактические беседы: их прошли более 300 человек, включая около 50 пенсионеров.
