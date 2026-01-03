В Волгограде отметили почетными знаками 8 многодетных семей

Как сообщили в пресс-службе парламента, торжественные приемы многодетных родителей в течение года проходили в городской Думе.
Так, «Родительской славы» в 2025 году удостоены 3 многодетные семьи. "Материнской славой были отмечены пять многодетных волгоградок — мать шестерых детей Ирина Картавченкова и матери пятерых детей Анжелика Молчанова, Светлана Мурзиянова, Анжелика Сарычева и Анна Тураева.
Напомним, почетные знаки были учреждены городской Думой в 2010 году и ежегодно вручаются лучшим многодетным родителям. Вместе с наградами выплачиваются единовременные денежные выплаты.
Всего за 15 лет «Родительской славы Волгограда» были удостоены 64 волгоградских семьи, «Материнской славы Волгограда» — 141 многодетная мать.