В Волгограде отметили почетными знаками 8 многодетных семей

В Волгограде в 2025 году почетными знаками города-героя Волгограда «Материнская слава» и «Родительская слава» были отмечены восемь многодетных семей.

Источник: Волгоградская городская Дума

Как сообщили в пресс-службе парламента, торжественные приемы многодетных родителей в течение года проходили в городской Думе.

Так, «Родительской славы» в 2025 году удостоены 3 многодетные семьи. "Материнской славой были отмечены пять многодетных волгоградок — мать шестерых детей Ирина Картавченкова и матери пятерых детей Анжелика Молчанова, Светлана Мурзиянова, Анжелика Сарычева и Анна Тураева.

Напомним, почетные знаки были учреждены городской Думой в 2010 году и ежегодно вручаются лучшим многодетным родителям. Вместе с наградами выплачиваются единовременные денежные выплаты.

Всего за 15 лет «Родительской славы Волгограда» были удостоены 64 волгоградских семьи, «Материнской славы Волгограда» — 141 многодетная мать.