Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вода парит — ударили морозы за −30». СК России показал видео с места поисков пропавшей во время айс-флоатинга белоруски под Мурманском

СК России показал видео поисков белоруски во время айс-флоатинга под Мурманском.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете России показали видео с места поисков белорусской туристки, которая пропала во время айс-флоатинга, сообщает «КП — Мурманск».

Ранее «Комсомолка» писала, что под Мурманском ищут белорусскую туристку, которую унесло течением реки Тулома во время сеанса айс-флоатинга. ЧП с белоруской произошло вечером 1 января 2026 года во время группового занятия на Поморской набережной в Коле. Течение унесло 57-летнюю женщину, ведутся ее поиски, которые осложняют морозы до −36 градусов и полярная ночь.

Тем временем следователи показали кадры с места на Поморской набережной в Коле под Мурманском, откуда белорусскую туристку унесло течением. На видео можно обратить внимание, как сильно парит вода, так как в регионе ударили сильные морозы за −30. Также в местности — большой снежный покров.

В свою очередь в МЧС России сказали о том, что на 2 января поисковые работы продолжались.

При этом СК России уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса).

Еще были озвучены первые версии пропажи белорусской туристки во время айс-флоатинга под Мурманском: «Организаторам грозит лишение свободы».

Тем временем в Минске пропала 21-летняя девушка с татуировкой в виде луны.

И мы писали, что пограничники задержали около 1400 мужчин на границе Украины с Беларусь.