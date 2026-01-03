«Вода парит — ударили морозы за −30». СК России показал видео с места поисков пропавшей во время айс-флоатинга белоруски под Мурманском

В Следственном комитете России показали видео с места поисков белорусской туристки, которая пропала во время айс-флоатинга, сообщает «КП — Мурманск».
Ранее «Комсомолка» писала, что под Мурманском ищут белорусскую туристку, которую унесло течением реки Тулома во время сеанса айс-флоатинга. ЧП с белоруской произошло вечером 1 января 2026 года во время группового занятия на Поморской набережной в Коле. Течение унесло 57-летнюю женщину, ведутся ее поиски, которые осложняют морозы до −36 градусов и полярная ночь.
Тем временем следователи показали кадры с места на Поморской набережной в Коле под Мурманском, откуда белорусскую туристку унесло течением. На видео можно обратить внимание, как сильно парит вода, так как в регионе ударили сильные морозы за −30. Также в местности — большой снежный покров.
В свою очередь в МЧС России сказали о том, что на 2 января поисковые работы продолжались.
При этом СК России уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, связанного с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса).
Еще были озвучены первые версии пропажи белорусской туристки во время айс-флоатинга под Мурманском: «Организаторам грозит лишение свободы».
