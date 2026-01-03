«Вода парит — ударили морозы за −30». СК России показал видео с места поисков пропавшей во время айс-флоатинга белоруски под Мурманском

Ранее «Комсомолка» писала, что под Мурманском ищут белорусскую туристку, которую унесло течением реки Тулома во время сеанса айс-флоатинга. ЧП с белоруской произошло вечером 1 января 2026 года во время группового занятия на Поморской набережной в Коле. Течение унесло 57-летнюю женщину, ведутся ее поиски, которые осложняют морозы до −36 градусов и полярная ночь.