Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деды Морозы и Снегурочки проедут по Петербургу на велосипедах 11 января

Детям до 14 лет участвовать в акции запрещено.

Источник: Комсомольская правда

Традиционный велопарад Дедов Морозов и Снегурочек в 13-й раз пройдет в Петербурге 11 января. Об этом объявили организаторы спортивного праздника — ассоциация «Пошли-Поехали».

— Колонна стартует от музея железных дорог России на Садовой улице и финиширует на улице Некрасова, в арт-пространстве АТС, — уточняется в анонсе.

Организаторы подчеркивают, что парад пройдет при строгом соблюдении правил дорожного движения. Участники будут двигаться парами по проезжей части организованными группами по 20 человек с соблюдением безопасной дистанции. Дети до 14 лет к участию не допускаются.

Велопарад состоится при любой погоде, поэтому организаторы призывают всех одеваться как можно теплее и заранее позаботиться о технической готовности велосипеда — рекомендуется установить шипованную резину для безопасности на зимней дороге. Мероприятие направлено на популяризацию зимнего велоспорта и создание праздничного настроения в период святок.