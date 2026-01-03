Деды Морозы и Снегурочки проедут по Петербургу на велосипедах 11 января

Традиционный велопарад Дедов Морозов и Снегурочек в 13-й раз пройдет в Петербурге 11 января. Об этом объявили организаторы спортивного праздника — ассоциация «Пошли-Поехали».
— Колонна стартует от музея железных дорог России на Садовой улице и финиширует на улице Некрасова, в арт-пространстве АТС, — уточняется в анонсе.
Организаторы подчеркивают, что парад пройдет при строгом соблюдении правил дорожного движения. Участники будут двигаться парами по проезжей части организованными группами по 20 человек с соблюдением безопасной дистанции. Дети до 14 лет к участию не допускаются.
Велопарад состоится при любой погоде, поэтому организаторы призывают всех одеваться как можно теплее и заранее позаботиться о технической готовности велосипеда — рекомендуется установить шипованную резину для безопасности на зимней дороге. Мероприятие направлено на популяризацию зимнего велоспорта и создание праздничного настроения в период святок.