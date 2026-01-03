Ледяной городок открыли на Северном речном вокзале в Москве

«Северный речной вокзал — одно из любимых мест для проведения досуга у жителей и гостей столицы. Построили здесь ледяной городок, который состоит из порядка 1,2 тыс. блоков. Разместили горки для катания, лабиринт и тематические ледовые фигуры с подсветкой по вечерам. Также планируем открыть трассы для катания на лыжах. В декабре здесь заработал уникальный каток общей площадью более 9 тыс. кв. м. Это в 19 раз больше, чем в прошлые годы. За время работы его уже посетили более 38 тыс. человек. Развиваем территорию речного вокзала по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.