Ледяной городок открыли на Северном речном вокзале в Москве

Атмосфера зимней сказки воцарилась на столичном Северном речном вокзале, благодаря открытию ледяного городка, для которого было привезено свыше 30 тонн натурального льда, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Северный речной вокзал — одно из любимых мест для проведения досуга у жителей и гостей столицы. Построили здесь ледяной городок, который состоит из порядка 1,2 тыс. блоков. Разместили горки для катания, лабиринт и тематические ледовые фигуры с подсветкой по вечерам. Также планируем открыть трассы для катания на лыжах. В декабре здесь заработал уникальный каток общей площадью более 9 тыс. кв. м. Это в 19 раз больше, чем в прошлые годы. За время работы его уже посетили более 38 тыс. человек. Развиваем территорию речного вокзала по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Для создания ледяного городка использовали более 30 тонн натурального льда, привезли его из столицы русской Арктики — Мурманской области. Над проектом работали более 40 скульпторов. Городок напоминает древнерусскую крепость с башнями и расписными горками. В центре ледяной застройки можно найти большой лабиринт и горки с тюбингом. Также посетителей порадуют тематические инсталляции, в том числе елка и корабль изо льда. А вечером благодаря подсветке можно стать свидетелем северного сияния.

Также в пресс-службе Дептранса отметили, что ледяной комплекс будет радовать жителей и гостей столицы с 12:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00 (понедельник — технический день). Вход свободный.

