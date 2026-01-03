Ледяной городок открыли на Северном речном вокзале в Москве

«Северный речной вокзал — одно из любимых мест для проведения досуга у жителей и гостей столицы. Построили здесь ледяной городок, который состоит из порядка 1,2 тыс. блоков. Разместили горки для катания, лабиринт и тематические ледовые фигуры с подсветкой по вечерам. Также планируем открыть трассы для катания на лыжах. В декабре здесь заработал уникальный каток общей площадью более 9 тыс. кв. м. Это в 19 раз больше, чем в прошлые годы. За время работы его уже посетили более 38 тыс. человек. Развиваем территорию речного вокзала по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Для создания ледяного городка использовали более 30 тонн натурального льда, привезли его из столицы русской Арктики — Мурманской области. Над проектом работали более 40 скульпторов. Городок напоминает древнерусскую крепость с башнями и расписными горками. В центре ледяной застройки можно найти большой лабиринт и горки с тюбингом. Также посетителей порадуют тематические инсталляции, в том числе елка и корабль изо льда. А вечером благодаря подсветке можно стать свидетелем северного сияния.
Также в пресс-службе Дептранса отметили, что ледяной комплекс будет радовать жителей и гостей столицы с 12:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00 (понедельник — технический день). Вход свободный.