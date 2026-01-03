До Магнитогорска — 1287 рублей, в Златоуст за 752 рубля: сколько будет стоить проезд в электричках с 1 января

С нового года до 40 рублей подорожали билеты в автобусах и трамваях Магнитогорска. Это один из последних городов УрФО, который принял решение о повышении стоимости проезда на регулируемых маршрутах, сообщили чиновники. Напомним, в Челябинске стоимость проезда увеличилась до 43 рублей еще в октябре.