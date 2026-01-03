До Магнитогорска — 1287 рублей, в Златоуст за 752 рубля: сколько будет стоить проезд в электричках с 1 января

С 1 января в Челябинской области подорожал проезд на электричках. Согласно постановлению регионального министерства тарифного регулирования и энергетики, стоимость одного километра повышена до трех рублей 49 копеек. При этом в документе говорится, что экономически обоснованный уровень — четыре рубля 64 копейки.
Билет из Челябинска в Троицк подорожает с 616 до 658 рублей, в Магнитогорск — с 1205 до 1287 рублей. Поездка в Чебаркуль обойдется 375 рублей вместо 351, в Миасс — 456 рублей вместо 427, в Златоуст — 752 рубля вместо 704.
Тем временем
С нового года до 40 рублей подорожали билеты в автобусах и трамваях Магнитогорска. Это один из последних городов УрФО, который принял решение о повышении стоимости проезда на регулируемых маршрутах, сообщили чиновники. Напомним, в Челябинске стоимость проезда увеличилась до 43 рублей еще в октябре.