Белоруска Арина Соболенко начнет защиту титула с 1/16 финала турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Соболенко новый сезон начнет с 1/16 финала в Брисбене.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко начнет сезон с защиты титула в Брисбене в Австралии.

Так, первый турнир нового сезона первая ракетка мира Соболенко начнет в Австралии. Она стартует со второго раунда турнира категории WTA-500. На корт белоруска выйдет против победительницы матча 1/32 финала испанки Кристины Букши или венгерки Анны Бондар.

Еще Арина Соболенко вместе с испанкой Паулой Бадосой сыграет в парном разряде. В первом круге против них выйдет на корт российско-китайский тандем Людмила Самсонова и Чжан Шуай.

Турнир в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 1,2 миллиона долларов, завершится 11 января. Лучшие теннисистки после него направятся в Мельбурн на первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат Австралии.

А еще мы писали, что Арина Соболенко рассказала о своей личной жизни: «Важно оставлять некоторые вещи в тайне».