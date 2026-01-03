Белоруска Арина Соболенко начнет защиту титула с 1/16 финала турнира в Брисбене

Так, первый турнир нового сезона первая ракетка мира Соболенко начнет в Австралии. Она стартует со второго раунда турнира категории WTA-500. На корт белоруска выйдет против победительницы матча 1/32 финала испанки Кристины Букши или венгерки Анны Бондар.