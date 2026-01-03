Белоруска Арина Соболенко начнет защиту титула с 1/16 финала турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Арина Соболенко начнет сезон с защиты титула в Брисбене в Австралии.
Так, первый турнир нового сезона первая ракетка мира Соболенко начнет в Австралии. Она стартует со второго раунда турнира категории WTA-500. На корт белоруска выйдет против победительницы матча 1/32 финала испанки Кристины Букши или венгерки Анны Бондар.
Еще Арина Соболенко вместе с испанкой Паулой Бадосой сыграет в парном разряде. В первом круге против них выйдет на корт российско-китайский тандем Людмила Самсонова и Чжан Шуай.
Турнир в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет 1,2 миллиона долларов, завершится 11 января. Лучшие теннисистки после него направятся в Мельбурн на первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат Австралии.
