Губерниев предложил Загитовой больше читать после «оговорки» про меч

Ранее Алина Загитова в своем телеграм-канале опубликовала пост с фотографиями подаренного ей японского клинка и написала, что ему полвека, при этом упомянув о его 500-летней истории существования. Позднее олимпийская чемпионка оправдалась, выложив еще один пост, с пояснением, что она написала это с просонья и конечно же знала, что 500 лет это полтысячи лет.