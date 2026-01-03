В нижегородском метро с 1 января отменили оплату проезда жетонами

С 1 января 2026 года жетоны официально перестали принимать в Нижегородском метро. Такое решение закреплено постановлением правительства Нижегородской области от 5 августа 2025 года, которым внесены изменения в действующие правила проездных документов, сообщает МП «Нижегородское метро».
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев напомнил, что отказ от жетонов назрел давно. По его словам, в последние годы они почти не использовались для оплаты проезда и чаще покупались как сувениры. Из трёх миллионов выпущенных жетонов сегодня в обороте осталось около тысячи. Мэр признался, что и сам приобрёл несколько на память.
Юрий Шалабаев также напомнил любопытный факт из истории подземки: отверстие в центре нижегородского жетона появилось не случайно. Его придумали сотрудники метро, чтобы остановить массовый вывоз жетонов в Санкт-Петербург, где проезд стоил дороже, а жетоны совпадали по весу.
С 2026 года оплатить поездку в метро можно будет только современными способами — банковскими и транспортными картами, билетами с QR-кодом, а также по биометрии. Жетоны же окончательно станут частью истории города.