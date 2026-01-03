В нижегородском метро с 1 января отменили оплату проезда жетонами

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев напомнил, что отказ от жетонов назрел давно. По его словам, в последние годы они почти не использовались для оплаты проезда и чаще покупались как сувениры. Из трёх миллионов выпущенных жетонов сегодня в обороте осталось около тысячи. Мэр признался, что и сам приобрёл несколько на память.