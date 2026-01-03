План по ремонту дорог в Нижегородской области перевыполнен в 2025 году на 19%

Более 745 км дорог отремонтировано в 2025 году в Нижегородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», что на 19% больше плана, который составлял 626 км, и на 60% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на итоговом заседании регионального правительства 22 декабря.