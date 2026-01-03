План по ремонту дорог в Нижегородской области перевыполнен в 2025 году на 19%

Более 745 км дорог отремонтировано в 2025 году в Нижегородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», что на 19% больше плана, который составлял 626 км, и на 60% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на итоговом заседании регионального правительства 22 декабря.
В 2025 году объем ассигнований по программе «Региональная и местная дорожная сеть» на ремонт дорог и мостовых сооружений, а также на строительство новых объектов дорожной инфраструктуры в регионе составляет около 15 млрд рублей.
Также в 2025 году было приведено в нормативное состояние около 800 погонных метров искусственных сооружений.
«Отдельно стоит отметить запуск путепровода через железную дорогу у поселка Выездное в Арзамасском округе на реконструированном участке дороги Владимир — Муром — Арзамас. Новый путепровод, запущенный при федеральной поддержке в рамках развития кластера Арзамас — Дивеево — Саров, позволил ликвидировать проблему заторов, которые в часы пик достигали около километра. Устранение таких “узких” мест крайне важно на фоне развития транспортного сообщения по трассе Р-158, 23 километра которой было реконструировано в этом году», — отметил Морозов.
Что касается знакового для Нижнего Новгорода объекта — дублера проспекта Гагарина — то его готовность составляет уже 43%.
Системная работа по улучшению качества дорог в совокупности с комплексом мер по повышению безопасности дорожного движения позволила сократить количество ДТП за 11 месяцев 2025 года на 22,5% в сравнении с аналогичным периодом 2024.