Главный полицейский Прикамья исполнил мечту 15-летнего подростка

В рамках акции «Елка желаний» генерал-майор полиции Владислав Толкунов подарил парню спортивный тренажер.

Источник: ГУ МВД России по Пермскому краю

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю, генерал-майор полиции Владислав Толкунов, принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», исполнив мечту 15-летнего Даниила Журавлева из Кудымкара.

Подросток мечтал о спортивном тренажере 3 в 1 «Турник-Брусья-Пресс», который поможет ему в тренировках. Юноша занимается самбо, и мечтал о собственном спортинвентаре для занятий в домашних условиях. Теперь благодаря акции «Елка желаний», Даниил имеет возможность тренироваться на качественном оборудовании.

— Вручение подарка прошло торжественной обстановке, — рассказали в краевом полицейском главке. — Генерал-майор Владислав Толкунов поздравил Даниила с Новым годом и вручил ему долгожданный подарок. Он пожелал юному спортсмену крепкого здоровья, успехов в учебе, дальнейших спортивных достижений, а также счастья, радости и благополучия в семье.