Главный полицейский Прикамья исполнил мечту 15-летнего подростка

Подросток мечтал о спортивном тренажере 3 в 1 «Турник-Брусья-Пресс», который поможет ему в тренировках. Юноша занимается самбо, и мечтал о собственном спортинвентаре для занятий в домашних условиях. Теперь благодаря акции «Елка желаний», Даниил имеет возможность тренироваться на качественном оборудовании.