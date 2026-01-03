Количество вагонов в поезде «Буревестник» увеличили до 15 в новогодние праздники

Месяц назад состоялся запуск нового двухэтажного поезда «Буревестник» сообщением Нижний Новгород — Москва. За это время он перевёз более 100 тысяч пассажиров.
Чтобы улучшить обслуживание пассажиров, в новогодние праздники увеличили состав поезда до 13 января. В его состав входят двухэтажные вагоны с местами для сидения, купейный вагон, вагон СВ и вагон-бистро.
«С момента возвращения “Буревестника” на маршрут Нижний Новгород — Москва он показывает высокую востребованность среди пассажиров. В связи с этим было принято решение увеличить его составность до 15 вагонов в новогодние праздничные дни», — подчеркнул начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.
«Буревестник» курсирует ежедневно. В зависимости от расписания поезд останавливается в Дзержинске, Коврове и Владимире.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что двухэтажный «Буревестник» будет курсировать чаще.