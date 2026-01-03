Количество вагонов в поезде «Буревестник» увеличили до 15 в новогодние праздники

«С момента возвращения “Буревестника” на маршрут Нижний Новгород — Москва он показывает высокую востребованность среди пассажиров. В связи с этим было принято решение увеличить его составность до 15 вагонов в новогодние праздничные дни», — подчеркнул начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.