Мошенники за сутки похитили у жителей Башкирии больше пяти миллионов рублей

Жители Башкирии за один день лишились более пяти миллионов рублей, став жертвами аферистов. Об этом сообщило МВД республики.
Одна из пострадавших — 29-летняя жительница Уфы. Ей позвонили мошенники и убедили перевести более 400 тысяч рублей на так называемые «безопасные» счета, чтобы «защитить» ее деньги от хищения.
Другая жертва — 66-летняя женщина из Бижбулякского района. Ей также поступил звонок от аферистов, которые предложили выгодно вложить ее сбережения. Поверив им, пенсионерка в итоге лишилась всех своих накоплений, общая сумма которых составила около пяти миллионов рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.