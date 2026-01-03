Ричмонд
Мошенники за сутки похитили у жителей Башкирии больше пяти миллионов рублей

Жертвами аферистов в республике стали уфимка и пенсионерка.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии за один день лишились более пяти миллионов рублей, став жертвами аферистов. Об этом сообщило МВД республики.

Одна из пострадавших — 29-летняя жительница Уфы. Ей позвонили мошенники и убедили перевести более 400 тысяч рублей на так называемые «безопасные» счета, чтобы «защитить» ее деньги от хищения.

Другая жертва — 66-летняя женщина из Бижбулякского района. Ей также поступил звонок от аферистов, которые предложили выгодно вложить ее сбережения. Поверив им, пенсионерка в итоге лишилась всех своих накоплений, общая сумма которых составила около пяти миллионов рублей.

