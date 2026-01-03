Мэр Сочи призвал ездить в Красную поляну на электричках и автобусах

Глава Сочи Андрей Прошунин попросил жителей и туристов на праздники отказаться от поездок в Красную Поляну на личном транспорте. После снегопада и из-за высокого турпотока трасса оказалась перегружена. Ситуацию обсудили на заседании городского оперативного штаба, прошедшего днем 3 января.
По официальным данным, 2 января в горный кластер Сочи въехали 12 тысяч автомобилей, хотя на курортах предусмотрено лишь 3,8 тысячи парковочных мест.
Многие оставляли машины на обочинах, нарушая правила и мешая работе снегоуборочной техники. Сейчас дорожные службы продолжают расчистку федеральной трассы.
Андрей Прошунин отметил, что причиной протяженной пробки стало большое число личных машин, и обратился к жителям и гостям курорта: «Убедительно прошу жителей и гостей города отказаться от личного транспорта при поездках в Красную Поляну в праздничные дни. Пока не снизится высокий турпоток, для поездок на склоны и мероприятия следует использовать автобусы и электрички. Это поможет максимально быстро стабилизировать ситуацию на дорогах», — сказал мэр.
Сейчас в горный кластер ходят около 60 автобусов городских маршрутов. Также на курорте увеличили количество регулярных электричек и назначили два дополнительных поезда до станции «Роза Хутор».
Прошунин также обратился к владельцам ресторанов и отелей с требованием незамедлительно очистить прилегающие территории от снега и наледи, обеспечив людям безопасные пешеходные пути.
По итогам штаба в Сочи приняли дополнительные меры для увеличения пропускной способности дорог горного кластера. На пешеходных переходах и сложных участках, помимо усиленных нарядов ДПС, выставили регулировщиков.
Ранее «Югополис» сообщал об огромном заторе, образовавшемся на дорогах в Красной поляне вечером 2 января. Автомобилистам было сложно как въехать, так и выехать из курортной зоны. По словам очевидцев, машины в пробках провели более шести часов.