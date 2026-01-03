Мэр Сочи призвал ездить в Красную поляну на электричках и автобусах

Андрей Прошунин отметил, что причиной протяженной пробки стало большое число личных машин, и обратился к жителям и гостям курорта: «Убедительно прошу жителей и гостей города отказаться от личного транспорта при поездках в Красную Поляну в праздничные дни. Пока не снизится высокий турпоток, для поездок на склоны и мероприятия следует использовать автобусы и электрички. Это поможет максимально быстро стабилизировать ситуацию на дорогах», — сказал мэр.