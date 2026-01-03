В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность

При этом в слободе Семено-Камышенской Чертковского района, по словам главы региона, были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор. Слюсарь уточнил, что электроснабжение восстановили, а информация о последствиях на земле будет уточняться.