В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность

В Ростовской области вечером в субботу, 3 января, объявили беспилотную опасность по всей территории региона, следует из оповещения РСЧС.
— Рекомендовано проследовать в подвалы или помещения без окон, — говорится в сообщении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что с вечера пятницы, 2 января, БПЛА уничтожили в Сальске, а также в Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. По предварительным данным, пострадавших не было.
При этом в слободе Семено-Камышенской Чертковского района, по словам главы региона, были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор. Слюсарь уточнил, что электроснабжение восстановили, а информация о последствиях на земле будет уточняться.
