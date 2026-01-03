«Мороз до −20 и обильные снегопады». Синоптик Дмитрий Рябов сказал о морозах ниже климатической нормы с 5 по 11 января в Беларуси

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 5 по 11 января, сообщили на ОНТ.
Синоптик предупредил белорусов, что после праздников зимний характер погоды будет сохраняться всю следующую неделю. Прогнозируются снег, мороз, порывистый ветер и метели с ухудшением видимости до 1 — 3 километров.
В целом, в первой декаде января 2026-го погода будет с обильными снегопадами и ниже климатической нормы примерно на 2 — 3 градуса. К следующим выходным высота снежного покрова в Беларуси в среднем будет составлять от 20 сантиметров в западных районах до 40 на северо-востоке стране.
В понедельник, 5 января, Беларусь окажется под влиянием гребня антициклона. Локально пройдут кратковременные снегопады, но будут и небольшие прояснения на небе. В течение суток — слабый гололед, ветер — умеренный северо-западного и западного направлений. Ночью мороз от −6 — −12 до −17 градусов на северо-востоке республики. Днем в понедельник, 5 января, в среднем будет примерно −3 — — 7 мороза, а во вторник, 6 января, чуть холоднее — около −4 — — 8 градусов.
Рождество Христово белорусские православные будут отмечать тоже с морозами. Через Беларусь начнет смещаться активный южный циклон, направляясь с юга на север, он принесет с собой ненастье в виде сильных снегопадов. На дорогах появится опасность снежных заносов и гололеда. Ветер будет восточного и северо-восточного направления порывистый. Ночью морозы будет около −5 — — 10 градусов, а днем — примерно −4 — −7 ниже ноля.
Вторая половина недели отметится ненастным циклоном. Снегопады стоит ждать практически по всей Беларуси, но еще из-за перепадов температур возможны слабый туман и гололед. В ночные часы морозы будут около −7 — −15 градусов, а днем в четверг, 8 января, будет в среднем −8, в пятницу, 9 января, от −8 до −15 мороза.
В следующие выходные Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов с запада. На субботу и воскресенье, 10 и 11 января, ожидаются небольшие снегопады. Однако морозы станут крепче: ночью в субботу в среднем будет −6 — −12 градусов, а на северо-востоке и до −20 мороза. Днем в субботу, 10 января, мороз будет около −3 — −7 градусов, в воскресенье, 11 января, обещают синоптики до −5 мороза.
