«Мороз до −20 и обильные снегопады». Синоптик Дмитрий Рябов сказал о морозах ниже климатической нормы с 5 по 11 января в Беларуси

В следующие выходные Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов с запада. На субботу и воскресенье, 10 и 11 января, ожидаются небольшие снегопады. Однако морозы станут крепче: ночью в субботу в среднем будет −6 — −12 градусов, а на северо-востоке и до −20 мороза. Днем в субботу, 10 января, мороз будет около −3 — −7 градусов, в воскресенье, 11 января, обещают синоптики до −5 мороза.