В Ленобласти третий день сохраняются перебои с электричеством

В отдельных населённых пунктах перебои длятся уже третий день, из-за чего у людей выходит из строя бытовая техника и системы отопления.
В Аннинском городском поселении, в посёлке Победа, отключение электроэнергии произошло рано утром 1 января из-за неисправности оборудования. К вечеру свет восстановили, однако в «Россети Ленэнерго» предупреждали о возможных кратковременных отключениях в период перехода на штатную схему электроснабжения.
Несмотря на это, как сообщает 78.ru, спустя два дня жители по-прежнему не могут полноценно пользоваться электроприборами. По их словам, в сети фиксируется пониженное напряжение.
«Видимо, мощности не хватает. Холодильник иногда в резонанс входит — начинает стучать, лампочки моргают. 206, 189, 195 вольт. Соседи жалуются, что у них ломаются электроприборы», — рассказал житель посёлка Победа в беседе с 78.ru.
Аналогичные проблемы отмечают и в Кировском районе Ленобласти. На нестабильное напряжение жалуются, в частности, жители СНТ «Лесная сказка».
«Электричество дали, но напряжение не дотягивает до 220 вольт. Работают две фазы», — сообщила местная жительница.
Позднее в посёлке Победа вновь произошло отключение электроэнергии. По словам местных жителей, за время перебоев у многих вышли из строя отопительные котлы, а в некоторых домах замёрз водопровод.