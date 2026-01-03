В Ленобласти третий день сохраняются перебои с электричеством

В Аннинском городском поселении, в посёлке Победа, отключение электроэнергии произошло рано утром 1 января из-за неисправности оборудования. К вечеру свет восстановили, однако в «Россети Ленэнерго» предупреждали о возможных кратковременных отключениях в период перехода на штатную схему электроснабжения.