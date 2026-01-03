ГАИ сказала про штрафы и эвакуацию авто в Беларуси при уборке снега

В Беларуси водителей авто могут оштрафовать при помехах работе снегоуборочной технике. Подробнее рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.
В Минске и регионах Беларуси работает снегоуборочная техника, в том числе в сопровождении служебных автомобилей ГАИ.
В ГАИ призвали белорусских водителей не мешать уборке снега и не оставлять свои авто на дороге.
— Автовладельцы не должны создавать помех при уборке снега неправильно припаркованными или брошенными вдоль обочин дорог машинами, — прокомментировали в пресс-службе.
Также в ГАИ подчеркнули, что за нарушение правил остановки и стоянки транспорта в Беларуси привлекают к административной ответственности. Автовладельцам грозят штрафы и отправка ТС на штрафстоянки.
Если же авто припарковано без нарушения ПДД, но все равно мешает уборке снега, инспекторы вправе переместить его на очищенный участок дороги с помощью эвакуатора.