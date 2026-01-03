Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ сказала про штрафы и эвакуацию авто в Беларуси при уборке снега

ГАИ предупредила белорусских водителей о штрафах и эвакуации авто при помехах снегоуборочной техники.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси водителей авто могут оштрафовать при помехах работе снегоуборочной технике. Подробнее рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В Минске и регионах Беларуси работает снегоуборочная техника, в том числе в сопровождении служебных автомобилей ГАИ.

В ГАИ призвали белорусских водителей не мешать уборке снега и не оставлять свои авто на дороге.

— Автовладельцы не должны создавать помех при уборке снега неправильно припаркованными или брошенными вдоль обочин дорог машинами, — прокомментировали в пресс-службе.

Также в ГАИ подчеркнули, что за нарушение правил остановки и стоянки транспорта в Беларуси привлекают к административной ответственности. Автовладельцам грозят штрафы и отправка ТС на штрафстоянки.

Если же авто припарковано без нарушения ПДД, но все равно мешает уборке снега, инспекторы вправе переместить его на очищенный участок дороги с помощью эвакуатора.