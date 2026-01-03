В Башкирии ожидаются метель и сильный ветер

В воскресенье, 4 января, на территории Башкирии ожидается сложная погодная обстановка. По прогнозам синоптиков, местами пройдет метель, а скорость ветра может достигать 21 метра в секунду.
В связи с этим МЧС республики обращается ко всем жителям с просьбой быть максимально осторожными. Пешеходам рекомендуют двигаться не спеша, а перед тем как перейти дорогу, убедиться, что их видят водители и машины полностью остановились.
Автомобилистам советуют строго соблюдать скоростной режим, выбирая скорость в соответствии с дорожными условиями, и обязательно держать безопасную дистанцию до других машин.
Водителей и пешеходов просят проявить особую внимательность в этот день.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.