В Башкирии ожидаются метель и сильный ветер

МЧС Башкирии предупреждает о непогоде в республике.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 4 января, на территории Башкирии ожидается сложная погодная обстановка. По прогнозам синоптиков, местами пройдет метель, а скорость ветра может достигать 21 метра в секунду.

В связи с этим МЧС республики обращается ко всем жителям с просьбой быть максимально осторожными. Пешеходам рекомендуют двигаться не спеша, а перед тем как перейти дорогу, убедиться, что их видят водители и машины полностью остановились.

Автомобилистам советуют строго соблюдать скоростной режим, выбирая скорость в соответствии с дорожными условиями, и обязательно держать безопасную дистанцию до других машин.

Водителей и пешеходов просят проявить особую внимательность в этот день.

