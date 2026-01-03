Площадку под КРТ в Дзержинске расширили, включив два новых участка

Общая площадь застройки теперь составляет 23,42 га. Основной участок расположен в границах проспекта Дзержинского, улиц Чапаева, Черняховского, Пирогова, Матросова и Студенческой. К нему добавлены два дополнительных контура. На всей территории планируется возведение почти 450 тысяч кв. метров недвижимости, из которых свыше 287 тысяч — это жилье. До начала строительных работ будет произведено расселение 1639 человек, проживающих на 33,3 тысячи кв. метров устаревшего жилфонда. Жители уже проголосовали за участие в программе.