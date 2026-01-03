Ирек Сагитов оценил оперативную обстановку в Башкирии в дни каникул.

Сегодня он с коллегами из главного управления МЧС России по РБ и регионального госкомитета по ЧС посетил подразделения, которые в круглосуточном режиме следят за безопасностью граждан в дни новогодних каникул, а также мониторят и прогнозируют риски, а в случае необходимости проводят оповещение и информирование населения.