Ирек Сагитов оценил оперативную обстановку в Башкирии в дни каникул

Источник: главное управление МЧС по Башкирии

Оперативная обстановка в Башкирии на постоянном контроле. Об этом сказал заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов.

Сегодня он с коллегами из главного управления МЧС России по РБ и регионального госкомитета по ЧС посетил подразделения, которые в круглосуточном режиме следят за безопасностью граждан в дни новогодних каникул, а также мониторят и прогнозируют риски, а в случае необходимости проводят оповещение и информирование населения.

Как ранее сообщал «Башинформ», за первые дни нового года в республике произошло 45 возгораний, в которых погибли два человека. Ситуацию с пожарами обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, которое провёл Ирек Сагитов.