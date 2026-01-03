Уголовное дело об использовании львов для фотосессий возбудили в Москве

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили против предпринимателей, которые устраивали в Москве фотосессии со львами. Измученных животных изъяли еще в июле и передали в зоопарк. Это не единственный случай: ранее в Москве изъяли у блогера 2,5-месячного львенка с лейкемией, переломами позвоночника, хвоста и трех конечностей, а также истощением.