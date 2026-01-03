Ричмонд
Кишиневский аэропорт сообщает об интенсивном движении в период зимних праздников

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Администрация Кишиневского международного аэропорта имени Доги информирует о возрастающем в связи с праздниками пассажиропотоке и настоятельно рекомендует вылетающим прибывать в терминал за три часа до запланированного рейса.

Источник: Sputnik.md

Также важно, чтобы люди были готовы к проверке безопасности, сообщили в воздушной гавани.

«Жидкости и косметика должны находиться в емкостях объемом не более 100 мл, в прозрачном пакете объемом не более одного литра. Удалите ноутбуки и планшеты из ручной клади. Избегайте запрещенных предметов. Также убедитесь, что у вас есть действительные документы: паспорт, удостоверение личности, авиабилет. Иностранным гражданам рекомендуется убедиться, что у них есть документы, подтверждающие цель поездки», — сообщила администрация аэропорта.

Меры по контролю потока пассажиров также принимаются на пограничных пунктах с Румынией и Украиной.

Как сообщили прессе в Таможенной службе, сотрудники ведомства отслеживают поток пассажиров, действия синхронизируются между оперативными группами на местах и ​​постоянно координируются с пограничными и таможенными органами Румынии и Украины.

Кроме того, для обеспечения эффективного и комфортного пересечения государственной границы Таможенная служба и Пограничная полиция разработали ряд рекомендаций для путешественников. Так, чтобы минимизировать время пересечения границы, власти рекомендуют использовать все существующие пункты пропуска, чтобы не перегружать только некоторые из них и избегать очередей.

Необходимо проверить действительность и статус проездного документа, на основании которого пересекается государственная граница. При этом можно воспользоваться приложением «Онлайн-трафик на пограничных таможенных пунктах» на официальном сайте Таможенной службы, чтобы в режиме реального времени узнать ситуацию на пограничных пунктах.

По данным таможенной службы, увеличение потока путешественников прогнозируется до 15 января.