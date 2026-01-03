Кишиневский аэропорт сообщает об интенсивном движении в период зимних праздников

«Жидкости и косметика должны находиться в емкостях объемом не более 100 мл, в прозрачном пакете объемом не более одного литра. Удалите ноутбуки и планшеты из ручной клади. Избегайте запрещенных предметов. Также убедитесь, что у вас есть действительные документы: паспорт, удостоверение личности, авиабилет. Иностранным гражданам рекомендуется убедиться, что у них есть документы, подтверждающие цель поездки», — сообщила администрация аэропорта.