Кишиневский аэропорт сообщает об интенсивном движении в период зимних праздников

Также важно, чтобы люди были готовы к проверке безопасности, сообщили в воздушной гавани.
«Жидкости и косметика должны находиться в емкостях объемом не более 100 мл, в прозрачном пакете объемом не более одного литра. Удалите ноутбуки и планшеты из ручной клади. Избегайте запрещенных предметов. Также убедитесь, что у вас есть действительные документы: паспорт, удостоверение личности, авиабилет. Иностранным гражданам рекомендуется убедиться, что у них есть документы, подтверждающие цель поездки», — сообщила администрация аэропорта.
Меры по контролю потока пассажиров также принимаются на пограничных пунктах с Румынией и Украиной.
Как сообщили прессе в Таможенной службе, сотрудники ведомства отслеживают поток пассажиров, действия синхронизируются между оперативными группами на местах и постоянно координируются с пограничными и таможенными органами Румынии и Украины.
Кроме того, для обеспечения эффективного и комфортного пересечения государственной границы Таможенная служба и Пограничная полиция разработали ряд рекомендаций для путешественников. Так, чтобы минимизировать время пересечения границы, власти рекомендуют использовать все существующие пункты пропуска, чтобы не перегружать только некоторые из них и избегать очередей.
Необходимо проверить действительность и статус проездного документа, на основании которого пересекается государственная граница. При этом можно воспользоваться приложением «Онлайн-трафик на пограничных таможенных пунктах» на официальном сайте Таможенной службы, чтобы в режиме реального времени узнать ситуацию на пограничных пунктах.
По данным таможенной службы, увеличение потока путешественников прогнозируется до 15 января.